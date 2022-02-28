تفاصيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بعد كلمة السيسي: كشف صحي ونفسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزاج، وأهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها، وتنميتها، وهو ما يتواكب مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وجاء ذلك خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين.

الفحص الطبي الشامل قبل الزواج

من جانبه، يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمقدم من النائب كريم السادات، الذي يعالج في بنوده المشاكل التي تواجه الأسرة أثناء الزواج، وسبل الحفاظ على صحة الأسرة، ويهدف إلي إنشاء برنامج وقائي وتعليمي ذو أهمية مجتمعية وتعزيز صحة الأفراد.

تفاصيل قانون الكشف الطبي الشامل قبل الزواج

وتستعرض «الوطن» تفاصيل قانون توقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي بضرورة توقيع الكشف الطبي على المقلبين على الزواج للحفاظ على الأسرة المصرية، وهي كالتالي:

فحوصات طبية ونفسية واجتماعية

يتضمن مشروع القانون، إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، بين التحاليل والإجراءات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

الفحص المبكر عن الأمراض الوراثية

ونص مشروع القانون لتوقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، على توفير إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي في مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكتروني توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية، وذلك من خلال وزارة الصحة.

ماذا يعني الزواج الصحي؟

وبينّ مشروع القانون أن الزواج الصحي يعني الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حمايتهم وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

دورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج

كما اشترط مشروع قانون توقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، توقيع الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتنظيم ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج، إذا كان الزواج من مواطني جمهورية مصر العربية، أو كان أحد الطرفين غير مصري.

اختبار سرطان الثدي للمرأة

ويشمل أيضا فحص الزوجين، تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، وإذا كان الزواج بعد سن الـ40 فتخضع المرأة، لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.

مدة كافية للفحوصات قبل الزواج

كما ألزم مشروع قانون توقيع الفحص الطبي قبل الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية، بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج في حالة وجود أمراض يمكن تلافيها.