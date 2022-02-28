السيسي: قلت لبنتي متخلفيش قبل سنتين بعد الزواج.. وعملنا صحة إنجابية لحماية المواليد

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بالإنتباه من أجل الحفاظ على مصر وضرورة بناء مواطن مصري قادر على الانتاج، «يا مصريين إصحوا، لو كنتوا خايفين على بلدكم انتبهوا، القضية دي مهمة جدا إننا نبني مواطن قادر على الإنتاج واللي قاعد في بيته يقول ولادنا مبتشتغلش ليه؟.. بقولكو أنتوا بتجروا علشان تدخلوهم كلية وخلاص، وفي ابتدائي وإعدادي بتحطوه جوا المدرسة وخلاص وفاكر إنك بتجهز ابنك.. النبي محمد قال اعقلها وتوكل، واعقلها يعني إعداد استراتيجيات وسياسيات في كل المجالات».

السيسي: «حد قال لبنته انتظري سنة ولا اتنين لما تتجوزي قبل الإنجاب!»

وأضاف السيسي خلال خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم: «حد قال لبنته لما جت تتجوز انتظري سنة ولا اتنين متخلفيش فيهم علشان أنتي كنتي في حضانة أسرة وهتروحي لبيت زوجية، خدي وقتك علشان هتعيشي حياة جديدة هتدخلي على بيت وأسرة جديدة».

الرئيس: الحكومة نفذت برامج صحة إنجابية لضمان الظروف الصحية والوراثية للمولود

وتابع الرئيس «والله العظيم قولت لبنتي كدا، قلت لها على مهلك سنتين أو 3 على الأقل قبل الإنجاب، وقولنا كحكومة نعمل صحة إنجابية قبل الزواج ويكون فيه كشف طبي حقيقي لكل شيئ علشان الطفل اللي ييجي يآخد حقه مني وأطمن إن متوفر له ظروف صحية ووراثية تطلعه سليم، ودا باستخدام العلم اللي ربنا سمح لنا به».