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المؤبد لمتهم في جلسة إعادة محاكمته بقضية «مذبحة كرداسة»

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بسمة عبدالستار
02:34 م | الإثنين 28 فبراير 2022
محكمة

محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة اليوم بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة المتهم «علام سيد علام القزاز»، بالسجن المؤبد، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة».

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت ذكي وعضوية المستشارين طارق صلاح درة وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر شنودة فوزي.

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