براءة المتهمين بحرق حجز قسم حلوان.. وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم

قبلت محكمة النقض، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية حريق حجز قسم حلوان على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات وإلغاء الحكم، وبراءة المتهمين.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة، قد أحالت في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين، المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقي المسجونين ما أسفر عن إشعالهم البطاطين.

السيطرة على الحريق

كما قام المتهمين أيضا، بإشعال النيران وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر الذي حمل رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان بالقاهرة.