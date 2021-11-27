محكمة النقض تؤيد إدراج البلتاجي والعريان على قوائم الإرهاب

أيدت محكمة النقض، إدراج كل من محمد البلتاجي، عصام العريان، محمد سعد الكتاتني، محمود الزناتي، أحمد شوشة، محمد مهدى عاكف، محمد عبدالعظيم شعراوي، محمود الزناتي، ورشاد بيومي، على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم قبول الطعن المُقدم منهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق، إدراج أسماء المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، ويبدأ العمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

إدراج 56 متهما على قائمة الإرهابيين

كما قضت الدائرة ذاتها بإدراج 56 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التى نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك فى القضية رقم 784 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

معاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان

وفي 22 ديسمبر 2015، قضت المحكمة بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومعه محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد 10 سنوات، في أحداث السويس، وغيابيا بالمؤبد ضد 90 آخرين من أنصار محمد مرسي.

القبض على البلتاجي عام 2013

ويعد محمد البلتاجي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية وصاحب التهديدات الشهيرة بتفجير مصر وحرق الكنائس، والذي ألقى القبض عليه في أغسطس عام 2013، على خليفة اتهامه بقتل المتظاهرين وتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للجماعة، خلال فض اعتصام رابعة، وصدر ضده عدة أحكام من المؤبد للإعلام.

كما أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد للإرهابي محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان والقيادي عصام سلطان، وآخرين، فضلا عن السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أسامة محمد مرسي، نجل المتخابر محمد مرسي، وكذا تأييد جميع الأحكام الصادرة بالسجن المشدد لمدد متفاوتة على باقي المتهمين في القضية، أما الإرهابي عصام العريان، فقد قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية المقامة قِبله، لوفاته، وقضت كذلك بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 4 محكوم عليهم.