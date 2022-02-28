«العراقي» يصنع أول «أوضة نوم» من الألوميتال بكفر الشيخ

خطرت في ذهنه فكرة متفردة وغريبة في ذات الوقت، تُعد الأولى من نوعها، حيث أقدم شاب يعمل في مهنة صناعة «الألوميتال»، يُدعى «إبراهيم العراقي»، يبلغ من العمر 23 عاماً، من قرية «منشأة عباس»، التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفرالشيخ، على تصنيع غرفة نوم كاملة من المعدن الذي يُستخدم على نطاق واسع في تصنيع المطابخ والأبواب المعدنية وغيرها من المستلزمات المنزلية التي تقوم عليها.

تعلمت الحرفة وتركت المدرسة

تحدث الشاب «العراقي»، صنايعي ألوميتال، لـ«الوطن» قائلاً إن لديه 8 أشقاء، بالإضافة إلى والده ووالدته، وأضاف: «عملت في تصنيع الألوميتال منذ 7 سنوات، تعلمت الصنعة بعد أن تركت المدرسة في المرحلة الإعدادية، حتى أتعلمها، ولكنني سوف أعود مرة أخرى لاستكمال تعليمي، فالعلم سلاح قوي لي، بالإضافة إلى الاستمرار في ممارسة حرفتي».

تنفيذ فكرة «أوضة نوم أولومتيال» مخاطرة كبيرة

وتابع الشاب قائلاً: «قبل حوالي شهرين كنت أجلس في محلي الصغير، وما إن هداني عقلي إلى فكرة جديدة، ألا وهي تصنيع غرفة نوم من الألوميتال، كنت متردداً في أول الأمر، ولكن بادرت بتجميع الألواح المعدنية، ووضعت التصور اللازم لها قبل تصنيعها، كان السؤال الذي يتردد في ذهني: هل تنجح الفكرة أم لا؟!، ومع مرور الوقت بدأت تنفيذ الفكرة، وجاءت ردود أفعال المواطنين بين داعم لها وآخرين لا تلقى قبولاً لديهم».

تصنيع غرفة نوم من «الألوميتال» أمر مرهق وشاق

وأضاف «العراقي» أن تنفيذ صناعة غرفة نوم كاملة من معدن «الأولوميتال»، وإخراجها لتكون شبيهة في الشكل النهائي للغرف المصنوعة من الخشب، أمر مرهق وشاق جداً، ولكن كان لدي إصرار لفعل ذلك، حتى نجحت الفكرة.

غرفة نوم مضادة للتسوس سهلة التنظيف والتركيب

وأوضح أن تكلفة غرفة النوم من الألوميتال تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، مؤكداً أن الغرفة تتميز بأنها عملية للغاية وسهلة التنظيف ولا تتعرض للتلف أو السوس الخشبي، كما أنها سهلة الفك والتركيب في حالة نقلها من مكان إلى آخر.