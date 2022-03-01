حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

المبالغة في كل شيء إحدى عيوب مولود برج الميزان، الذي يعرف عنه كذلك أنه دائم السيطرة ويميل للانتقام ولا يتراجع عن الفكرة إلا إذا نفذها، ولذلك ينصحه الطالع هذا العام أن يقلل من حدته ويعود بالأمور إلى نصابها الطبيعي حتى لا يخسر من حوله على كافة المستويات وتحديدًا العاطفي والمهني، وأن أكبر عيب في مواليد هذا البرج هو كثرة تفكيره في أي قرار يتخذه مما ينعته بصفة «عدم الحسم» التي تجعله يخسر الكثير من الأمور التي قد يندم عليها فيما بعد.

كما أن سيدات برج الميزان دائما ما تغيير رأيها ووعودها ولا تثبت على قرار فدائما ما تعدل عنه، وهذا يجعل من حولها لا يأخذ قراراها على محمل الجد بل ينتظر، ومن منطلق أن الغالبية العظمي من أبناء هذا البرج يبحثوا يوميا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

وتقول عبير فؤاد القمر لمواليد برج الميزان إن على المستوى المهني والعملي والاجتماعي تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا فالقمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

كيفية التعامل مع أنثي الميزان

قد لا يعرف الشريك كيفية التعامل مع شريكته من مواليد برج الميزان، إلا أن هناك بعض التصرفات لاتي يجب الالتزام بها ومنها الوفاء بالوعود والمواعيد وتجنب التقليل من شأنها، كن رومانسيا صادقا فهي أنثى تجمع هاتين الصفتين لذا تسعى دائما للحصول على حياة مثالية.