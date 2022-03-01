السجيني: صياغة مقترحات الملاك والمستأجرين لتعديل قانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الوطنية الحكومية -البرلمانية المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم، أنه استمع إلى رؤى الملاك والمستأجرين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في جلسة الحوار المجتمعي المغلقة التي عقدها مع كلا الطرفين الأسبوع الماضي.

أحكام المحكمة الدستورية

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»: وفقا لما تم الاستماع اليه من كلا الطرفين، فكل منهما متمسك بحقه، المستأجرون من جانبهم يرون أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى عام 2002 حافظ على حقوق المستأجر الأصلي فى استمرار عقد الإيجار حتى الجيل الأول من أبناء المستأجر.

حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن الملاك يرون من جانبهم أنهم ظلموا على مدار السنوات الماضية بسبب عدم تحريك الإيجار للشقق السكنية والمحلات التجارية .

وأوضح النائب أحمد السجينى رئيس لجتة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،أن جميع الأفكار التى تم طرحها فى الاجتماع ،سيتم عرضها على اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم ،لمراجعتها .

ولفت إلى أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل يحقق حقوق كلا الطرفين .

اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية الحكومية -البرلمانية كانت قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة التعديلات على قانون الإيجار القديم . وتضم اللجنة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ،وكءلك عددا من روساء اللجان البرلمانية بالغرفتين .