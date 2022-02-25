4 تصريحات هامة لرئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يطبق بأثر رجعي

حسم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجدل، حول تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى «الأشخاص الاعتبارية»، وذلك قبل الموافقة على تعديلات القانون بصفة نهائية فى جلسة الإثنين الماضي.

ورصدت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى هذه الجلسة.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

حق التقاضي مكفول للجميع

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حاليًا تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيها، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.

موقف المحلات التجارية

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.

تشريعات للمصلحة العامة

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على حرص مجلس النواب على عدم تمرير أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.