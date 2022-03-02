«أهو راجل والسلام».. تعرف على أشهر إفيهات زينات صدقي في ذكرى وفاتها

من الوجوه المألوفة في شاشات السينما المصرية، والتي استطاعت أن تدخل كل بيت مصري، وتكسب محبتهم من خلال مشوارها الفني التي قدمت عن طريقه حوالي 174 عملًا فنيًا متنوعًا، إنها الفنانة زينات صدقي، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم الأربعاء 2 مارس.

تمكنت الفنانة الراحلة زينات صدقي، بأدائها المتميز، وتصرفاتها التلقائية أن تصنع كوميديا خاصة بها، وتدخل عالم الفن محققة العديد من الناجحات الساحقة، كما شاركت كبار نجوم الفن في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو المسرح، إذ كان من بينهم يوسف وهبي، إسماعيل ياسين، شادية، عبد الحليم حافظ، أنور وجدي.

ومن خلال أعمالها، استطاعت الفنانة زينات صدقي، أن تطلق عددًا من الإفيهات المميزة، التي ظل الجمهور يتذكرها حتى الآن،ويعلق عليها، ويقوم «الوطن»، باستعراض أبرز إفيهات النجمة الراحلة.

«يا قادر يا غادر يا سارق قلوب العذارى»

«يا قادر يا غادر يا سارق قلوب العذارى»، هي مقولة قالتها الفنانة الراحلة زينات صدقي، خلال أحداث فيلم «ابن حميدو»، أمام الفنان إسماعيل ياسين.

«أيوه إعلان جواز يا حبيبتي عذراء هيفاء حسناء»

كما قالت الفنانة الراحلة زينات صدقي، إفيه «أيوه إعلان جواز يا حبيبتي، عذراء هيفاء حسناء، ولهاء دعجاء سمراء فيحاء، في العشرين من ربيعها الوردي الزاهر المزدهر.. تطلب زوجًا مش ضرورى جامعي، ثقافيا إعداديا إلزاميا أهو راجل والسلام، الإمضاء مراهقة»، وذلك من خلال مشاركتها في فيلم «عريس مراتي».

«ياختى جماله حلو شبابه حلو كتايكتو بني»

أطلقت الفنانة زينات صدقي، مقولة «ياختى جماله حلو شبابه حلو كتايكتو بني»، من خلال مشاركتها في فيلم «شارع الحب»، أمام عندليب السينما المصرية عبد الحليم الحافظ.

«إن شالله اللي ياكلها غيرك يطفحها!»

«إن شالله اللي ياكلها غيرك يطفحها!»، هي عبارة قالتها الفنانة الراحلة زينات صدقي، من خلال مشاركتها في أحداث فيلم «أيامنا الحلوة»، مع فاتن حمامة، عمر الشريف، عبد الحليم حافظ.