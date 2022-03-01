وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع النقابة الفرعية للأطباء

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية الجديد، وذلك بمكتب وكيل الوزارة في مدينة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

بحث أوجه التعاون بين مديرية الصحة ونقابة الأطباء

بدأ اللقاء بتقديم وكيل وزارة الصحة التهنئة للدكتور خالد صفوت، على فوزه بمنصب نقيب أطباء الشرقية، في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية، كما تم بحث أوجه سبل التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية ونقابة الأطباء بالشرقية، ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

استعراض معوقات العمل وكيفية التغلب عليها

تم خلال اللقاء التباحث في توثيق هذا التعاون في مجالات متعددة، منها تدريب الأطباء، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات العلمية، وأيضاً الدعم في المجال الاجتماعي للأطباء، بالإضافة لبحث معوقات العمل التي تواجههم في هيئات العمل الحكومية والخاصة، وكيفية العمل المشترك للتغلب عليها لصالح الأطباء والمرضى.

تبادل الخبرات والثقافات العلمية

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية تبادل الخبرات والثقافات العلمية في مختلف التخصصات الطبية، وخاصةً النادرة منها، وإطلاع الأطباء علي أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، كما أكد على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الأطباء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية.

أهمية توحيد الجهود بين النقابة والصحة

ومن جانبه، أكد نقيب أطباء الشرقية على أهمية توحيد الجهود بين النقابة والصحة في مختلف المجالات، والسير يداً بيد للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية بالمحافظة، كما ناقش بعض المقترحات والتصورات المقدمة من قبل الأطباء والواعدة بمستقبل أفضل، لوضعها قيد الدراسة المشتركة بين النقابة والصحة، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، ومؤكداً على أهمية تكرار اللقاءات والاجتماعات بين الأطباء وقيادات الصحة، لتقريب وجهات النظر، ودراسة أفكارهم عن كثب، ولمس النقاط المشتركة والعمل عليها بإيحابية.