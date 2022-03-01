«الصحة» تحدد طرق الوقاية من الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان آلية التعامل مع الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا لتخفيفها، وذلك بعد استقبال الوزارة على الخط الساخن لها 105 مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المختلفة حول الأعراض الجانبية للقاحات.

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها إنه يتم تناول الباراسينامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

طرق الوقاية من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وتابعت الوزارة في تقريرها أنه يجب وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم إن وجد، ومراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن معظم الآثار الجانبية تحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من تلقي اللقاح وتستمر عادة ليوم واحد أو يومين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقريرها عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع وسعال وإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير في عضلات الجسم، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية ولا داعي للخوف أو القلق أو ما يدعو للعزوف عن الحصول على لقاحات كورونا.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية غريبة من متلقي اللقاح في مصر، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ومهمة للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأشارت الوزارة أن اللقاحات أصبحت من الإجراءات الاحترازية فضلا عن التدابير الصحية الأخرى كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، داعية المواطنين للحرص على الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.