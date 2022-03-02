وفاة ابن الفنان حازم إيهاب

أعلن الفنان حازم إيهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابنة الرضيع يونس.

وكتب حازم «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله».

مرض ابن حازم إيهاب

وأعلن حازم منذ يومين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرض ابنه الرضيع، مطالبا جمهوره الدعاء له، قائلا: «الحمد لله ربنا رزقنا بـ يونس حازم إيهاب، يوم 18/2/2022 ، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات وهو حالياً في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج إمتى، أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة».

واختتم «متأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله».

كما أعلن حازم منذ ساعات خضوع ابنه الرضيع لعملية جراحية أخرى قائلا: «يونس داخل عملية تانية النهارده بليل.. أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة».