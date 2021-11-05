حازم إيهاب عن مشاركته في «إلا أنا»: ميرفت أمين تاريخ.. حسيت إنها أمي

يشارك الفنان حازم إيهاب في حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» مع الفنانة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، مارتينا عادل، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، هايدي رفعت، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، والذي يتم عرضه حالياً عبر قناة «DMC».

دوري جديد عليا تحدي ليا

وكشف الفنان حازم إيهاب في تصريح خاص لـ«الوطن» عن طريقة ترشيحه لدوره في حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا»؛ حيث قال إنَّ صديقه المخرج أحمد حسن اختاره للدور، مضيفًا أنَّ هذا الدور يعتبر تحديًا بالنسبة له، موضحاً: «حسيت أن الموضوع جديد عليا لأني عمري ما ظهرت بشخصية أنانية بهذا الشكل».

كواليس «حكايتي مع الزمان»

وعبّر «إيهاب»، عن سعادته الغامرة لوقوفه أمام الفنانة ميرفت أمين، حيث وصفها على حد تعبيره بـ«تاريخ»، معبرًا عن فخره بالتمثيل أيضًا أمام الفنان أحمد خليل، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سيظل محفوراً في تاريخه الفني.

ووصف أجواء الكواليس مع الفنانة ميرفت أمين بـ«جميلة للغاية»، مفسراً: «هي من أجمل الشخصيات اللي ممكن أي حد يقابلهم، وحسيت إنها أمي بجد»، مشيرًا إلى أن الفنانة ميرفت أمين متعاطفة مع الفنانين الشباب وتدعمهم طوال الوقت، كما أنَّها تساعد من يقف أمامها على إظهار أفضل ما عنده من أداء تمثيلي أمام الكاميرا.

أحداث حكاية «حكايتي مع الزمان»

وتدور أحداث حكاية «حكايتي مع الزمان» في إطار اجتماعي حول المشاكل الأسرية؛ حيث تقرر زوجة أن تطلب الطلاق بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية بسبب معاملة وأفعال زوجها، ويكافح الزوج معها لأجل أن تعطيه فرصة أخيرة يكفر فيها عن كل ما فعل، وبوعد منه أن يزيح كل تراكمات السنين التي بداخلها بصعوبة.

يُذكر أنَّ الموسم الأول من مسلسل «إلا أنا» تمّ طرحه في عام 2020، والمسلسل دراما مستوحاة من قصص حياتية، كل قصة تقدم في عشر حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة من خلال قصص وأحداث حقيقية، والعمل فكرة يسري الفخراني الكاتب الصحفي ورئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.