دورة تثقيفية حول علاج «إيدز النخيل» في الوادي الجديد

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لتأهيل الشباب لمكافحة ومواجهة خطر سوسة النخيل الحمراء المعروفة إعلاميا باسم «إيدز النخيل» في محافظة الوادي الجديد، وذلك تحت إشراف مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

تدريب 45 شابًا

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، إن الفعاليات التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمركز باريس، تستهدف تدريب 45 شابا من غير العاملين بالقطاع الحكومي، لتأهيلهم لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

طرق خاطئة تؤدي لموت النخيل

وأوضح المهندس سمير عبد اللطيف محمد مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس، إن التدريب كان بمثابة حائط صد لمكافحة الآفات رغم أن الأراضي الزراعية بمركز باريس خالية من الإصابة بسوسة النخيل.

وقدمت الدورة شرحًا بشكل نظري خلال الأيام الثلاثة الماضية، وانتقل المتدربون اليوم الأربعاء إلى الجانب العملي، حيث جرى استهداف طرق التسميد الصحيحة للنخيل، والحقن الخاطئ والتسميد الخاطئ يؤدي إلى موت النخيل.

الاستفادة من الحاصلين على الدكتوراه والهندسة الزراعية

وأوضح الدكتور صلاح جميل، مدير إدارة مركز البحوث الزراعية في الوادي الجديد، أن مركز البحوث الزراعية بدأ الاستفادة من كافة الحاصلين على الدكتوراه في الهندسة الزراعية، ولهم العديد من الأبحاث، ومنهم الدكتور عبد الرحيم عبد النبي، والدكتور عماد فودة، والدكتور ماهر محمد عبد الحافظ، والدكتور سيد عبد المحسن.

وقال المهندس عماد بحر، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة والمدير التنفيذي لصندوق دعم آفات النخيل، إن العمل يجري على قدم وساق بكافة أقسام المكافحة بالإدارات للتصدي لسوسة النخيل.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ الدورة في مركزي الخارجة والداخلة، وحاليًا في مركز باريس، كما سيتم تنفيذ ندوات إرشادية للمزارعين بمركز باريس.