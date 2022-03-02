رئيس جنايات الزقازيق لمتهم بابتزاز فتاة: «المجتمع بريء من أمثالك»

استمع رئيس محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، المستشار سامي عبد الحليم غنيم، قبل قليل، إلى أقوال طالبة بكلية الطب البيطري، في قضية اتهامها لطالب بكلية الهندسة بابتزازها مادياً، وتهديدها بنشر صور خادشة للحياء لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس المحكمة: الابتزاز أكثر خطورة من القتل

ووجه القاضي حديثه للمتهم، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة، قائلاً إن «المجتمع المصري بريء من أمثالك»، معتبراً أن «هذه القضية أشد من قضايا القتل، من يقتل يكون لسبب، أما ابتزاز الفتيات جنسياً ومالياً، خاصةً صغيرات السن، هو فعل شنيع»، وتابع رئيس المحكمة قائلاً للمتهم: «لولا قيامها (المجني عليها) بالتبليغ، لم يكن أحد يعلم ما سيحدث»، وأضاف: «أنت الذي ظلمت نفسك، لو أهلك أحسنوا تربيتك، لم تكن واقفاً اليوم أمام المحكمة متهماً في مثل هذه القضية».

عقدت المحكمة جلسستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

بلاغ من طالبة باتهام طالب بابتزازها

تعود تفاصيل القضية لعام 2021، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى «ع.»، طالبة في كلية الطب البيطري بإحدى الجامعات المصرية، باتهام «أحمد م.»، 27 سنة، طالب بكلية الهندسة وصاحب شركة إعلانات، بابتزازها وتهديدها بنشر صور خادشة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل عدم نشر الصور.

كيفية استدراج المتهم للفتاة الشاكية

وأشارت الشاكية، في بلاغها، إلى أنها كانت تبحث عن فرصة عمل، وتواصلت مع المتهم، بعدما أوهمها بتوفير وظيفة لها، ثم نشأت بينهما علاقة عاطفية عبر الهاتف، وأوهمها بأنه سيتقدم إلى أهلها لطلب الزواج منها، وطلب المتهم من المجني عليها إرسال صور لها، قبل أن يقوم بابتزازها مالياً، وطلب مبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات.

القبض على المتهم وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، والتي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.