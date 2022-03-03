مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-3-2022 في محافظات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر شعبان الذي يعقبه شهر رمضان الكريم، ليأت ذلك الشهر محملا بالكثير من الخيرات للمسلمين، ففيه يتضاعف أجر العبادات، ويتقرب الفرد إلى الله بالصلاة، وهو ما يزيد البحث عن مواقيت الصلاة في كافة الأنحاء.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

واهتمام من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح لكم من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، ومواعيد الصلاة في بعض الدول والبلدان العربية، اليوم الخميس الموافق 3 مارس من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

بالنسبة لموعد أذان الفجر في محافظة القاهرة عند الساعة 04:53، ويحل موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:26، ويكون أذان المغرب عند الساعة: 05:55، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:13 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ترفع صلاة الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 04:54، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:07، كما يحل أذان العصر عند الساعة 03:26، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:55، وأذان العشاء الساعة 07:13.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يحل موعد أذان الفجر في أسيوط عند الساعة 04:54، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:28، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:57، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:12.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية، عند الساعة 04:58، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:12، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:31، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:00، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:18.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

ويحل أذان الفجر في محافظة سوهاج، في تمام الساعة 04:52، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:05، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:26، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:55، كما يكون أذان العشاء في تمام الساعة 07:10.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أما بالنسبة لموعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 04:51، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، ويقام أذان العصر عند الساعة 03:24، وأذان المغرب يكون عند الساعة 05:54، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:12.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في المدن العربية، وفق الهيئة العامة للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في دبي

يأتي موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:22، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 12:31، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:52، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:22، ويكون أذان العشاء عند الساعة 07:52.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

يأتي أذان الفجر عند الساعة 05:24، وأذان الظهر الساعة 12:33، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:54، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:26، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:56.

مواقيت الصلاة في الجزائر

يرفع أذان الفجر في الجزائر في تمام الساعة 05:51، ويرفع أذان الظهر عند الساعة 01:05، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 04:25، ويأتي أذان المغرب في الساعة 06:55، كما يكون أذان العشاء عند الساعة 08:11.