سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 3-3-2022

واصل سعر الدولار استقراره اليوم، الخميس 3-3 -2022، في البنوك المصرية ليباع بسعر 15.74 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري واستقر سعر الدولار في السوق المحلية مدعوما بزيادة الموارد الدولارية من الصادرات وإيرادات قناة السويس وزيادة الاحتياطي النقدي وتراجع الاستيراد.

وقال مستوردون بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ هناك خطة حكومية للإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة في الموانئ وتسهيل الاعتمادات المستندية وكذلك قيام التوكيلات الملاحية بالعمل لوقت إضافي للإفراج الجمركي عن البضائع قبيل شهر رمضان.

سعر الجنيه مقابل عدد من العملات العربية

وواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام عدد من العملات، بينها الريال اليمني الذي يُباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني الذي يُباع بسعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية التي تُباع بسعر 0.010 جنيه.

الجنيه المصري مقابل العملة الروسية والأوكرانية

وبيع الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي بسعر 0.159 جنيه، فيما بيع الجنيه المصري أمام عملة «هريفينا»، الأوكرانية بسعر 0.522 جنيه، وبيع أمام الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.641 جنيه فيما بيع أمام الليرة التركية بسعر 1.114 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدولار

وصُنّف بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه فيما صُنف مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.68 جنيه اليوم.

وجاء «الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد»، في قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 3-3-2022 بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع في بنك المصرف المتحد بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء.