سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر

سعر الدولار واحد من العملات القوية التي ينشغل المواطن بمتابعتها يوميا، كونها تؤثر على حركة الاقتصاد محليا وعالميا، وذلك بعد أن سادت حالة من التذبذب بين أسعار مختلف المنتجات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأبرزها الذهب والنفط، كما يبحث الكثيرون عن أسعار الدولار في الفترة الحالية وتأثيرات الحرب عليه.

وفي هذا الصدد، وفي إطار خدمة المهتمين بمعرفة أسعار العملات، تعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022، مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والحكومية، العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

في البداية سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

واستطاعت عملة أبوظبي سعر الدرهم الإماراتي أن تحظى بكثير من الاهتمام، إذ إنّها واحدة من العملات التي يبحث عنها الناس، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم نحو 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.