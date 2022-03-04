تفاصيل حفلتي «كايروكي» في الرياض والقاهرة.. الأولى بـ«مهرجان وصلة»

يعيش فريق كايروكي، حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لـ إحياء حفلتين غنائيتين، خلال شهر مارس الجاري، على أن تكون حفلهم الأول اليوم 4 مارس، والثاني في 12 مارس الجاري، حسبما أعلن هذا الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فريق كايروكي في السعودية اليوم

فيقوم فريق كايروكي، بإحياء حفلته الأولى اليوم الجمعة 4 مارس، خلال فعاليات مهرجان وصلة بنسخته الأولى في المملكة العربية السعودية، الذي يختص بتقديم الموسيقى والفنون العربية البديلة التي تصدرت خلال السنوات الأخيرة كلا المشهدين الثقافي والفني في هذه المنطقة.

فريق كايروكي في مركز البروج الثقافي في 12 مارس

أما عن حفلته الثانية، فيطلقها فريق كايروكي، في 12 مارس الجاري، في مركز البروج الثقافي، وذلك حسبما أعلن هذا الفريق عبر حسابهم الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تامر هاشم درامز فريق كايروكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ويذكر أن تامر هاشم، عضو فريق كايروكي، قد كشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، في نهاية عام 2020، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال كتابته لمنشور، «خضعت لتحليل كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، وأطلب من كل أصدقائي المخالطين لي خلال الفترة الماضية، أن يتوخوا الحذر».

درامز فريق كايروكي تامر هاشم يعلن تعافيه من فيروس كورونا

ليعود تامر هشام، بعد ذلك ويعلن تعافيه من فيروس كورونا، إذ قال: «الحمد لله أنا الآن سلبي كوفيد 19»، كما وجه الشكر لكل من أطمئن على حالته الصحية، قائلًا: «شكرًا لكل من اطمئن علي فهذا يعني الكثير! يرجى الانتباه والبقاء بأمان، شكرا شكرا»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».