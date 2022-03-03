الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات للسيسي.. منها اتفاقية المقر بين مصر و«غاز شرق المتوسط»

نشرت الجريدة الرسمية 7 قرارات أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بينها الموافقة على اتفاقية مع بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر المتبادلة، وكذلك الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وجاءت القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي كالتالي:

- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 326 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة 7/6/2021.

الموافقة بين على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط

- أصدر القرار رقم 471 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة 6/7/2021.

- أصدر القرار رقم 57 لسنة 2022، باستنزال قطعتي الأرض بمساحات مختلفة من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمحافظة جنوب سيناء بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إلية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

- أصدر القرار رقم 58 لسنة 2022، بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح بعض المحافظات لإقامة مدارس مختلفة عليها.

تخصيص قطعة أرض لبعض المشروعات البترولية

- أصدر القرار رقم 59 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 29.06 فدان تقريبا تعادل «122086م» ناحية منفلوط - محافظة أسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

- أصدر القرار رقم 60 لسنة 2022، بزوال صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضي بمساحات مختلفة ناحية محافظة القليوبية ويعاد تخصيصها لصالح القوات المسلحة.

- أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022، باستبدال نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 617 لسنة 2019 بنصوص أخرى.

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