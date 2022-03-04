طفلة مسلسل «هند والدكتور نعمان»في أول ظهور منذ 38 عامًا: «مصر وحشتني»

رغم عرض مسلسل «هند والدكتور نعمان» في عام 1984، إلا أن الجماهير المصرية لا تزال تتذكر الفتاة الصغيرة التي خطفت أنظار الجميع بأدائها الفني المميز، وهي الطفلة «هند» التي تركها والديها لجدها الدكتور نعمان كي يقوم برعايتها أثناء غيابهما، وبعد 38 عامًا من نجاح المسلسل، كشفت «هند» أو «ليزا» سر ابتعادها عن الأضواء.

وحكت الفنانة «ليزا» عن سر غيابها عن الساحة الفنية بعد نجاح دورها في مسلسل «هند والدكتور نعمان»، الذي كان من بطولة الفنان الراحل كمال الشناوي، وذلك خلال مداخلتها التليفزيونية عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إذ قالت إنها تركت مصر في سبتمبر عام 1989، لتهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيش هناك منذ ذلك الوقت.

الطفلة هند بعد غياب 38 عامًا: مصر وحشتني

وتحدثت «ليزا» عن حياتها بعد تركها لمصر في عمر 12 عامًا، إذ تزوجت في عام 1997 في سن مبكرة، وأنجبت توأم «جوزيف وجنا»: «أنا جيت أمريكا وأنا عندي 12 سنة، وروحت مدرسة على طول واتجوزت بدري بدري وخلفت على طول، ومن ساعتها وأنا عايشة في كاليفورنيا ومنزلتش مصر ولا مرة، وهي وحشاني كتير وواحشني ناسها، والطعمية والبحر الأحمر والفول والبط وكل حاجة فيها».

وأضافت باللغة الانجليزية والعربية غير المفهومة «المكسرة»: «أنا بسمع أن المسلسل اتعرض تاني ومش مصدقة نفسي، إن الناس لسة فاكراه لغاية دلوقتي وبتحب تشوفه، أنا مبتفرجش على التلفزيون كتير وأنتوا بتتفرجوا عليه وبتحكوا لي»، ووجهت رسالة شكر إلى المشاهدين، قائلة: «أنا اللي مبسوطة إني كلمتكم ومبسوطة إن الناس لسه فاكراني».

لما أولادي جم نسيت حياتي

وكشفت «ليزا» عن رغبتها في العودة إلى مصر ولكن إنجابها لأطفالها لم يمكنها من العودة: «قولت لما أخلص كلية، هارجع مصر تاني ولما خلصت كنت حامل بالأولاد ومامتي ماتت وأنا صغيرة، ولما أولادي جم ونسيت حياتي ومفكرتش في نفسي تاني وفكرت فيهم بس».