أسعار ياميش رمضان 2022 في الأسواق المحلية.. اعرف الفسدق بكام

في أول أيام شهر شعبان 2022، بدأ الكثير من المواطنين في الاستعداد لشهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، ما جعلهم يهتمون بأسعار كراتين وياميش رمضان، استعداد لشراءها للمنزل، أو لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وأعلن عدد من الهايبرات الشهيرة عن أسعار كراتين وياميش رمضان عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير وتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير متوسط أسعار ياميش رمضان 2022 في الهايبر ماركت، وفق ما جرى إعلانه عبر صفحاتهم الرسمية، والذي جاء كالتالي:

أسعار ياميش رمضان 2022

- تمر أسواني جاف: يتراوح سعر كيلو التمر الأسواني الجاف بين 24 و25 جنيها.

- بلح أسود جاف شامية: يتراوح سعر كيلو البلح الأسود الجاف بين 15 و15 جنيها.

- بلح أسواني جاف: يتراوح سعر كيلو البلح الأسواني الجاف بين 9 و11 جنيها.

- تمر محشو باللوز: يتراوح سعر كيلو التمر المحشو باللوز بين 20 و23 جنيها.

- تمر محشو لوز ومغطي شوكولاتة: تراوح سعر كيلو التمر من هذا النوع بين 22 و24 جنيها.

- لوز حصى: تراوح سعر كيلو لوز الحصى بين 110 و140 جنيها.

- لوز مقشر: تراوح سعر كيلو اللوز المقشر بين 130 و150 جنيها.

- بندق مقشر: تراوح سعر كيلو البندق المقشر بين 160 و180 جنيها.

أسعار مكسرات رمضان 2022

- بندق حصى: يتراوح سعر كيلو البندق الحصى بين 110 و130 جنيها.

- عين جمل مقشر: ويتراوح سعر كيلو عين الجمل المقشر بين 190 و 210 جنيهات.

- عين جمل حصى: يتراوح سعر كيلو عين جمل حصى بين 130 و150 جنيها.

- قراصيا: ويتراوح سعر كيلو القراصيا بين 90 و110 جنيهات.

- مشمشية: يبلغ سعر كيلو المشمشية بين 140 و160 جنيها.

- زبيب ذهبي: يتراوح سعر كيلو الزبيب الذهبي بين 95 و110 جنيهات.

- جوز هند: يتراوح سعر كيلو جوز الهند بين 90 و100 جنيه.

- قمر الدين: يتراوح سعر كيلو قمر الدين بين 70 و80 جنيها.

- تين مجفف: ويتراوح سعر كيلو التين المجفف بين 100 و110 جنيهات.

- سوداني محشو: ويتراوح سعر كيلو السوداني المحشو بين 45 و55 جنيها.