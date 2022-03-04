«ماسك» يحذر: نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مستهدف في أوكرانيا

حذّر «إيلون ماسك»، رئيس شركة «سبيس إكس»، من احتمال استهداف خدمة النطاق العريض للإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، في أوكرانيا التي تضررت جراء الغزو الروسي.

جاء التحذير بعد أيام من تحذير باحث في أمن الإنترنت من أن الأجهزة المستخدمة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية يمكن أن تصبح «منارات»، يمكن أن تستهدفها روسيا في الضربات الجوية.

Starlink نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا

وبحسب رويترز، قال «ماسك»، عبر تدوينه له: «Starlink هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا، لذا فإن احتمال استهدافه مرتفع ويرجى استخدامه بحذر».

وطلب من المستخدمين تشغيل Starlink فقط عند الحاجة ووضع الهوائي بعيدًا عن الأشخاص قدر الإمكان، ووضع تمويه خفيف فوق الهوائي لتجنب الاكتشاف البصري.

وأضاف «ماسك»، إنه تم تنشيط Starlink في أوكرانيا وأن SpaceX كانت ترسل المزيد من المحطات الطرفية إلى البلاد، ردًا على تغريدة من قبل مسؤول حكومي أوكراني طلب من Musk تزويد الدولة المحاصرة بمحطات Starlink.

محطات إنترنت عبر الأقمار الصناعية

وقالت أوكرانيا يوم الإثنين الماضي، إنّها تلقت محطات إنترنت عبر الأقمار الصناعية من Starlink لكن باحثًا في أمن الإنترنت حذر من أنها قد تصبح أهدافًا روسية.

وشكر نائب رئيس الوزراء الأوكراني «ميخايلو فيدوروف»، شركة Starlink لحفاظها على اتصال مدنهم بالإنترنت فضلا عن خدمات الطوارئ التي تنقذ الأرواح، لكنه قال إن البلاد بحاجة إلى مولدات للحفاظ على خدمة Starlink على الإنترنت بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية.

ورداً على ذلك ، قال «ماسك»، إن الشركة كانت تقوم بتحديث البرنامج لتقليل ذروة استهلاك الطاقة، بحيث يمكن تشغيل «ستارلينك» من ولاعات السجائر في السيارة، وأشار إلى تمكين التجوال المتنقل، لذلك يمكن لهوائي المصفوفة التدريجي أن يحافظ على الإشارة أثناء تحرك السيارة.