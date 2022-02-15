«إيلون ماسك» يتبرع بـ5 ملايين سهم في «تيسلا» بقيمة 5.4 مليار دولار

تبرع أغنى رجل في العالم «إيلون ماسك»، بأكثر من 5 ملايين سهم في شركة السيارات الكهربائية، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 29 نوفمبر، وبلغت قيمتها في ذلك الوقت 5.4 مليار، وفقاً لـ«فوربس».

5.4 مليار دولار قيمة التبرع

بلغت القيمة التي تبرع بها ماسك 5.4 مليارات دولار من أسهم شركة «تيسلا»، للسيارات الكهربائية، لصالح جمعية خيرية غير محددة خلال نوفمبر، وهي صفقة جاءت بعد أسابيع من وعده ببيع 10% من حصته في الشركة، ولم يفصح «ماسك»، عن اسم الجمعية التي تلقت التبرع، الذي يعتبر من أكبر التبرعات الخيرية حتى الآن.

التبرع لمنظمة الغذاء العالمي

وأعلن ماسك عن تبرعه لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمبلغ 6 مليارات دولار، من خلال بيع أسهم «تيسلا»، للمنظمة، بعد أن قالت إنّ أموال «ماسك»، يمكنها أن تحل مشكلة الجوع في العالم.

وأوضح محللون، أن الأسهم التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لا تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية لافتين إلى أن تقديم تبرع كبير للجمعيات الخيرية العام الماضي من شأنه أن يساعد في تقليل ما زعم «ماسك»، أنه سيكون أكبر فاتورة ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، قد تبلغ ضريبته المستحقة لدائرة الإيرادات الداخلية أكثر من 10 مليارات دولار، نتيجة ممارسته لعدد كبير من الخيارات في عام 2021، وطالما تبادل الانتقادات مع السياسيين «بيرني ساندرز وإليزابيث وارين»، اللذين يدعوان الأثرياء إلى دفع المزيد من الضرائب.

ماسك يبيع أسهم «تيسلا»

وفي نوفمبر، نشر ماسك استطلاعًا للرأي على «تويتر»، سأل فيه متابعيه عن قيامه ببيع 10% من أسهمه في «تيسلا»، لمواجهة اتهامات التهرب الضريبي، ووافق 58% من 3.5 مليون مواطن على اقتراح «ماسك».

ووفقاً لتقديرات «فوربس»، سيحتاج ماسك إلى بيع 17 مليون سهم، بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا اعتبارًا من إغلاق يوم الإثنين، للوصول إلى هذا الهدف، وباع أكثر من 9 ملايين سهم في نوفمبر.

ثروة ماسك تجاوزت 242 مليار دولار

بلغت ثروة ماسك 242.4 مليار دولار على قائمة أثرياء «فوربس»/ اللحظية بتاريخ 15 فبراير 2022، ما يجعله أغنى شخص في العالم.