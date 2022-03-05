«في حالة الخلع» حقوق يجب على السيدات معرفتها.. منها «أجر رضاعة» وتمكين الشقة

يتصور البعض، أن الخلع لا تحصل فيه الزوجه أية حقوق ماليه، من الزوج، نظير طلبها التطليق خلعا، وتتنازل عن كل حقوقها، لكن هذا رأي يجانبه الصواب.

وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ المحامي بالنقض، لبيان ما للزوجة الخالعة من حقوق، وما عليها من واجبات، حتي لا يلتبس الأمر على البعض.

وقال «محفوظ»، يجب أن نعلم أولا أن الخلع يعني طلب الزوجة من القاضي تطليقها طلقة بائنة بالخلع، وذلك على سند من نص المادة 20 من قانون الأسرة، وهذه المادة الأساس القانوني لنظام الخلع.

للزوجة الحق في الخلع لكره المعيشة مع الزوج

أوضح المحامي أنه بموجب هذه المادة، تقرر أن تقول الزوجة فقط أنها تبغض الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وأضاف أن المحكمة التي تنظر دعوى الخلع، لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة، أو أضرار محدودة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج الثابث بقسيمه الزواج، بإنذار عرض على يد محضر، وتتنازل عن حقوقها المالية المتوقفة على الطلاق، مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق.

الحقوق المالية للزوجة

أما قائمه المنقولات أو الشبكة أو الهدايا، فهي ملك للزوجة، ولا علاقه لها بدعوى الخلع، إذ أنها ليست من المهر بطبيعة الحال، ويحق للزوجة المحكوم بتطليقها خلعا، طلب حضانة الصغار، وطلب كل النفقات الخاصة بهم من مأكل ومشرب وملبس، ويحوز لها أن تطلب تمكينها من شقة الزوجية منفردة مع أولادها الصغار.

كما يحق للزوجة أن تطلب كل الأجور المستحقة لها من الزوج المخلوع، مثل أجر رضاعة أو أجر حضانة، وتستحق تلك الأجور، لرعايتها أبناءها من الزوج المخلوع.