أسعار هدايا عيد الأم في الأسواق.. تبدأ بـ50 جنيها

استعدت الأسواق المحلية، لاستقبال احتفالات عيد الأم في 21 مارس الجاري، التي تعد من الموسم المهمة، يعلق عليها التجار آمالهم، في تنشيط المبيعات الراكدة، بسبب تراجع القوة الشرائية، وهدايا عيد الأم هذا العام، تأتي بعروض سعرية ضخمة، للمفروشات والملابس الجاهزة والأحذية والأدوات المنزلية.

وأكد عدد كبير التجار، أن الأسواق بدأت استعدادتها لـ«عيد الأم» منذ بداية الأوكازيون الشتوي، آملين أن تشهد الأسواق، زيادة في المبيعات، وتنشيط الأسواق وكسر الركود.

قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، من المتوقع زيادة في مبيعات الملابس بنسبة 40% قبيل عيد الأم بأسبوع، لافتا إلى أن عروض الأسعار للملابس الجاهزة، تتجاوز الـ50%، إذ تبدأ أسعار البلوزات من 100 جنيه، و200 جنيه لـ«البنطلون والجيب»، منوها بأن الأوكازيون مستمر حتى عيد الأم، إذ يتواجد بالأسواق الملابس الشتوية، وعدد محدود من الملابس الصيفية لبعض المحلات.

أسعار الأحذية تبدأ من 95 جنيها

وفى سياق آخر، اعتبر شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، عيد الأم أحد أهم المواسم، التي ينتظرها تجار المنتجات الجلدية، لتعويض جزء من الخسائر التي يتعرضون لها، بسبب حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية، لافتا إلى بدء الإقبال على شراء الأحذية والمنتجات الجلدية منذ بداية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن أسعار «الكوتشي» أو الأحذية، تبدأ من 95 جنيها حتى 300 جنيه للحذاء والشبشب الجلد والشنطة.

فيما قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق، إن محلات الصاغة تعتبر عيد الأم من المناسبات المهمة، إذ تستعد المحلات بعمل أوزان خفيفة لجرامات الذهب، لا تتجاوز 3 جرامات، وتبدأ من 1.5 جرام وتباع سلسلة أمى بسعر 2.450، وكوني أمي بسعر 1.450، وسلسلة الحروف بسعر 1.838 جنيها، حسب الوزن وسعر الذهب.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، الكاسات والخلاطات والكوبايات والصوانى والميكرويف الأكثر مبيعا، حيث تباع الصنية تقديم طعام ستانلس مقاس وسط بسعر 410، والحلة استانلس حجم كبير بسعر 255 جنيها، وعلبة ملاعق عادية عدد 40 قطعة بسعر 210 جنيهات، وطقم الكاسات يباع باسعار تبدأ من 133 جنيها حتى 305 جنيهات، تبدأ من 45 جنيه للطقم، حتى 189 جنيه.

أسعار هدايا عيد الأم في الأسواق

- أسعار العبايات تبدأ من 50 جنيها حتى 500 جنيه للمطرزة من الجانبين في الجملة والتجزئة.

- عباية خليجى سوداء بسعر 800 جنيه.

- العبايات الصيفي بسعر 50 جنيها «نص كم» والملونة.

- سعر المفارش تبدأ أسعار الملايات من 70 حتى 469 للسراير الكبيرة.

- سعر الشبشب الجلد يبدأ من 95 جنيها.

- سعر بوت جلد طبيعي يبدأ من 150 جنيها.

- سعر حذاء حريمي كعب صغير، يبدأ من 100 جنيه ألوان.

- سعر الخلاط الكهربائي مزود بمطحنة، بسعر 479 جنيها، حتى 2399 للمكس بيرفكت، وأسعار الميكرويف تبدأ من 700 جنيه، حتى 2299 جنيها.