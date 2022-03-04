تجار الصاغة: جرام الذهب يربح 23 جنيها في السوق المحلية خلال أسبوع

حققت أسعار الذهب مكاسب بقيمة 23 جنيها في سعر الجرام الواحد خلال 7 أيام في السوق المحلية ليباع الجرام عيار 24 بسعر 973 جنيها، مقابل 950 جنيها الجمعة الماضي، وارتفع سعر المعدن النفيس بصورة قوية خلال الأسبوع الجاري لأكثر من 130 دولارًا عالميا ما أنعكس على السوق المحلية.

جرام الذهب عيار 24 بسعر 973 جنيهًا في محلات الصاغة

وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 973 جنيهًا في محلات الصاغة بالسوق المصرية، اليوم الجمعة 4-3-2022، كما بيع عيار 21 الشعبي بسعر 851 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 729 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و808 جنيهات.

وسجل سعر بيع أوقية الذهب 1.935.58 دولار عالميا، فيما بيع عيار 24 بسعر 62.23 دولار، وعيار 22 بسعر 57.04 دولار، وجرام عيار 21 بسعر54.45 دولار وبيع عيار 18 بسعر 46.67 دولار.

وقال تجار الصاغة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 851 جنيها وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر، وفقا لـ«نادي نجيب»، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

سعر الأوقية قد يتخطى 2000 و2100 دولار خلال الأيام المقبلة

وأضاف أن الارتفاعات المتوالية في سعر بيع الذهب تشير إلى أنّ سعر الأوقية قد يتخطى 2000 و2100 دولار خلال الأيام المقبلة إذا لم ترفع أمريكا سعر الفائدة.

وأشار إلى أن سعر الذهب يتأثر بعدة عوامل، بينها معدل سعر الفائدة في الولايات المتحدة، ويرتفع سعره إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي»، تخفيض أسعار الفائدة، لأنه يعني تقليص قيمة الدولار الذي يرتبط ارتباطا عكسيا بسعر الذهب فكلما ارتفع سعر الدولار تراجع الذهب وكلما تراجع سعر الدولار ارتفع سعر الذهب.

وبيّن أنّ الذهب يعد ملاذا آمنا مقارنة بالملاذات الأخرى لكونه الأكثر ربحية مقارنة بالنشاط التجاري كمثال، حيث يعاني من الركود فيما يعد المعدن النفيس من المعادن الأكثر ربحية، مستبعدا تراجع الذهب مؤكدا أن صعوده بات سيد الموقف.