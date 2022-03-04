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عاجل.. إقلاع طائرتين لنقل الطلبة المصريين من بولندا بتوجيهات رئاسية

نقل الطلبة المصريين إلى أرض الوطن عقب عبور الحدود الأوكرانية البولندية

كتب:

محمد مجدي
08:40 م | الجمعة 04 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى مساء اليوم، إقلاع طائرتين تابعتين لشركة «إير كايرو»، إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.