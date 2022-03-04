عاجل.. إقلاع طائرتين لنقل الطلبة المصريين من بولندا بتوجيهات رئاسية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى مساء اليوم، إقلاع طائرتين تابعتين لشركة «إير كايرو»، إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.