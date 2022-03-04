أسامة أنور نقيبا للمهندسين في أسيوط

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الجولة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط تقدم المهندس أسامة محمد أنور على منافسه المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، في الانتخابات التي شهدتها النقابة الفرعية بأسيوط اليوم، وفوز «أنور» بمقعد نقيب مهندسي أسيوط، ليكون ثاني رئيس للنقابة الفرعية بأسيوط بعد انتهاء فترة الحراسة القضائية التي شهدتها النقابة.

احتفالات المهندسين بفوز أسامة أنور

وشهد نادي النقابة احتفالات بالطبل البلدي والمزمار ابتهاجًا بالنقيب الجديد، وقدم المهندسون المتواجدون بنادي النقابة التهنئة للنقيب الجديد، متطلعين إلى فترة نقابية جديدة تشهد استقرارًا في الأوضاع وارتقاءً بكافة الخدمات النقابية المقدمة للمهندسين وذويهم.

تقدم هانى ضاحى بحصوله على اصوات اسيوط

كما أظهرت المؤشرات تقدم المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، على منافسيه في عدد الأصوات الحاصل عليها بنقابة مهندسي أسيوط، فيما لم تكشف بعد أي نتائج حول الأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية، خاصة مع استمرار عمليات فرز الأصوات.

الفرز باشراف قضائى

يُذكر أن فرز الأصوات يتم من خلال لجنة قضائية بالكامل، برئاسة المستشار باسم زخاري عبد المسيح، والمستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم، والمستشار ياسر لطفي تمام، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتواجد سبعة مستشارين باللجان السبع بأسيوط وهم المستشار أحمد محمد عبد الرحيم، والمستشار أحمد محمد حافظ، والمستشار أمير محمد الهادي، والمستشار أحمد عبد الفتاح هلال، والمستشار محمد جمال هاشم، والمستشار وحيد محمد مهدي، والمستشار وليد فرحان حسن لافي، ويترأس لجنة الانتخابات النقابية المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، وتضم اللجنة في عضويتها المهندس أحمد خليل مكي، والمهندس محمد عبد الحافظ أعضاء اللجنة الانتخابية.