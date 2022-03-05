عاجل.. إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة في المخ ونقله للمستشفى «صور»
كتب:
محمود الرفاعي
01:41 ص | السبت 05 مارس 2022
شوقي حجاب داخل المستشفي
أصيب الشاعر الكبير شوقي حجاب بجلطة في المخ، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق.
وقال مصدر مقرب من حجاب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجلطة أثرت على العصب البصري، لكنه في كامل وعيه، وزاره عدد من أصدقائه للاطمئنان عليه، بحسب قول المصدر.
ودعا الفنان هشام المليجي محبيه، بالدعاء للشاعر شوقي حجاب بالشفاء العاجل، إذ كتب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «ألف سلامة على الشاعر الرقيق الأستاذ شوقي حجاب، ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة».