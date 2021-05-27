شوقي حجاب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد الإصابة بالسرطان وتدخل الرئاسة

قال الشاعر شوقي حجاب، إنه مصاب بمرض السرطان، وما زال يخضع للعلاج حتى الآن، مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عندما علمت بمرضه، تواصلت معه، وعرضت عليه السفر لتلقي العلاج في الخارج، مضيفا: «الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا، وحالتي الصحية حاليا أفضل».

وأضاف «حجاب»، في لقاء مع برنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الخميس، أن «الأشخاص الذين يموتون بسرعة، بسبب أنهم ليس لديهم رغبة في الحياة، لكن أنا لدى حب إرادة الحياة».

وزيرة الصحة تتواصل مع شوقي حجاب

وتابع: «الناس اللي تصاب بيأس يغلقون على أنفسهم، وتكون مناعتهم تجاه الموت ضعيفة فيموتون، لكن أنا بحاول أعمل ما يسمى بـ(حب الحياة والتمسك بها)، وده اللي أنا عايش عليه، والدكتورة هالة زايد علمت بمرضي من خلال الفنانة إسعاد يونس، والكاتبة فاطمة ناعوت، وقالت لي إن مؤسسة الرئاسة بتقول إنك لو تحب تتعالج بره تحت أمرك، وإحنا جاهزين».

وأوضح: «أنا قلت للوزيرة لا لن أسافر وأتلقى العلاج في مستشفى وادي النيل، ولقيتها أحسن من بتاعة بلاد بره، خاصة أني سافرت كثيرا للخارج، فتواصلت الوزيرة مع المستشفى أيضا للاطمئنان على الخدمة التي اتلقاها»، مشددا على أن صحته حاليا جيدة، ويستطيع الحركة والمجئ إلى الأستوديو لعمل لقاء تلفزيوني.

أما عن حياته الشخصية، أشار إلى أنه يحب كثيرا زيارة المقاهي خاصة أنها في وقت سابق مكانا لتجمع المثقفين، مثل الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، الذي كان يأتي إلى المقهى بـ«بدلة الجيش»، وقت قضاء فترة تجنيده.

وكشف عن أن والده كان معاون في مستشفى المطرية، وكان خطيب في المسجد، أما والدته كانت سيدة «بنت بلد»، ومثقفة وتحفظ القرآن كاملاً والأحاديث والأمثلة الشعبية، فكان هناك فن وثقافة ومعرفة وآلفة في البيئة التي تربى فيها منذ صغره.