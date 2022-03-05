تعرف على حقيقة وجود خصم 50% على منتجات آبل

ازدحام شديد وتدافع كبير من جانب المواطنين، تشهده مختلف فروع الموزع الرئيسي لمنتجات آبل منذ صباح أمس الجمعة، بسبب إعلان إحدى شركات التقسيط الشهيرة، عن وجود خصم 50% على كافة منتجات شركة آبل العالمية، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور الطوابير الطويلة أمام فروع الموزع الرئيسي حتى موعد غلقها، لذا تستعرض «الوطن» حقيقة وجود خصم 50% على منتجات آبل.

مصادر توضح حقيقة خصومات الـ 50 على منتجات آبل

وقالت مصادر في الشركة صاحبة عرض الـ 50%، إن الشركة بالفعل قدمت عرضا بالأمس يتضمن وجود 50% من قيمة كل منتجات شركة آبل، موضحة أن ذلك وفقا لشروط محددة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العرض كي ينفذ لابد وأن يمتلك المستهلك حسابًا لإحدى شركات البيع بالتقسيط «شركة وسيطة»، بالإضافة إلى «كارت مشتريات» ليغطي القيمة.

وأكدت، أن العرض لا يحتوي على أية خصومات، كون الشركة الوسيطة ألغت ميزة التقسيط من دون فوائد، ورفعت الفائدة يوم العرض إلى ما يقرب من 25% إلى 30%، بالإضافة لرسوم إدارية تصل إلى 5%، مشيرة إلى أن المنتجات تباع أغلى من الأسعار العادية في السوق، ما يعني أن التخفيض حدث فقط في الإعلانات، لكنه لم يحدث على أرض الواقع.

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول حقيقة الخصم على منتجات آبل

وسادت حالة واسعة من الجدل، بين رواد التواصل الاجتماعي حول حقيقة الخصم على مختلف منتجات شركة آبل، الذي أعلنت عنه إحدى شركات التقسيط على المنتجات، وانقسم رواد السوشيال ميديا ما بين المندهشين من الخصومات الكبيرة المعلنة بـ 50%، وبين الفريق الأخر الذي يرى أنها خصومات غير حقيقية، ولا تستدعي كل هذا التزاحم والاندفاع أمام مختلف الفروع.