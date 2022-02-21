انطلاق منصة ترمب لهواتف آبل.. عودة الرئيس الأمريكي السابق على السوشيال ميديا

قال مسؤول تنفيذي لمشروع تطبيق دونالد ترامب الجديد، إن انطلاق منصة ترمب، لوسائل التواصل الاجتماعي، Truth Social، سيكون فى البداية على متجر التطبيقات، التابع لشركة «آبل»، وأنه جرى إطلاق التطبيق اليوم الإثنين، بشكل رسمي، وذلك وفق منشورات تم نشرها على النسخة الاختبارية له.

وأضاف المسؤول أن انطلاق منصة ترمب، سيكون متاحًا لمختبري الإصدارات التجريبية للجمهور، وسيتيح لـ «ترامب» الظهور مجددا.

انطلاق منصة ترمب سيعيد حضوره على السوشيال ميديا

وأوضح أن إطلاق التطبيق سيعيد حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من تويتر و فيسبوك و Alphabet Inc وعلى يوتيوب في أعقاب هجوم 6 يناير 2021، في مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصاره بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

ونشر دونالد جونيور، الابن الأكبر لترامب في 15 فبراير لقطة شاشة عبر تويتر توضح حساب والده realDonaldTrump Truth Social.

انطلاق منصة ترامب ستتيح حرية التعبير

وستنضم مجموعة Trump Media & Technology Group (TMTG)، المشروع وراء Truth Social، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تقدم نفسها على أنها أبطال لحرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن آرائهم يتم قمعها على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وقال المسؤول التنفيذي إن انطلاق منصة ترمب، سيتيح للشركة دراسة السماح للمستخدمين بالتسجيل لتلقي إشعارات عندما ينشر الآخرون محتوى، مشيرا إلى أن القدرة على حظر المستخدمين الآخرين ستكون مكونًا مهمًا.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن Truth Social ستصدر سياسة بشأن الحسابات التي تم التحقق منها في الأسابيع المقبلة، وحتى مع بدء ظهور تفاصيل التطبيق، تظل TMTG محاطة بالسرية وينظر إليها البعض في دوائر التكنولوجيا والإعلام بشك.