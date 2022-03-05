أسيوط تستعد لشهر رمضان بحملات مكثفة على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة

بدأت محافظة أسيوط استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر، وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، لاختيار أفضل الأماكن التى يتم فيها إقامة الشوادر والمعارض لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

حملات مكبرة بقرى ومراكز المحافظة

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مديرية الطب البيطري شنت 11 حملة مكبرة بقرى ومراكز المحافظة، تمكنت خلالها من تحرير 18 محضرا متنوعا بإجمالي مضبوطات 1 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر مضان المبارك، ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من سلامة اللحوم والاسماك المعروضة بالأسواق والمحلات .

لجنة لاختيار أماكن المعارض والشوادر

وأشار محافظ أسيوط إلى عقد عدة اجتماعات بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية لشهر رمضان المبارك ، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لاختيار اماكن المعارض والشوادر بالقرى والمراكز، للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ المتحركة والثابتة والشوادر، لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ورؤساء المراكز والأحياء.

إزالة فروية لمبنى مخالف

في سياق آخر، قامت وحدة الإشغالات بحي غرب أسيوط بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الرابع العلوي بأحد العقارات بشارع «بصوص الموشي»، والمتفرع من شارع السبيل بمنطقه مصنع «سيد».

جاء ذلك وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، اثناء المتابعه الميدانية للحى تبين قيام أحد المواطنين بالبناء بالشكل المخالف.