فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ11 التي انطلقت يوم الجمعة الماضية الموافق 4 مارس إقامة باقي فعالياته وسط حضور جماهيري كبير.

ويشهد اليوم ثاني فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي سيتضمن كثير من الأنشطة على مستوى الندوات أو عرض الأفلام، حيث ستكون البداية مع ندوة وحفل توقيع كتاب «أمير الصعاليك» عن المخرج السنغالي جبرييل مامبيتي في إطار تكريمه، وذلك في الساعة العاشرة صباحا.

توقيع كتاب بعنوان «10 نساء في واحدة»

وسيتضمن اليوم أيضا ‏ندوة خاصة وتوقيع كتاب بعنوان «10 نساء في واحدة» وهو عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي والفنان محمود حميدة ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي، وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ويديرها الناقد رامي عبدالرازق.

وسيكون هناك ماستر كلاس بعنوان «السيكودراما في السينما المصرية» للفنان الكبير محي إسماعيل، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا.

أما عن الريد كاربت فستكون للفيلم المصري «2 ميدان طلعت حرب»، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بقصر ثقافة الأقصر بحضور مخرجه ونجومه.

عرض فيلم «من أجل زيكو»

كما سيتم عرض فيلم «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز في تمام الساعة الخامسة والنصف بقصر الثقافة.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية شهد حضور عدد كبير من الفنانين، ومنهم حسين فهمي ومحمود حميدة وبسمة وناهد السباعي وسهر الصايغ وسلوى خطاب وعدد آخر من الفنانين.

ويتنافس عدد من الأفلام خلال الدورة الحالية، بينها 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وعلى رأسها الفيلم المصري 2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته الفنان سمير صبري الذي يستعد الفترة المقبلة لإجراء عملية جراحية في القلب.