مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

والمشروعات المُحالة للجان النوعية هى:

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

مشروع قانون مُحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

منقاشة 9 طلبات مقدمة من الأعضاء

وأعلن مجلس النواب تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مقدمة من الأعضاء.

تضمنت الطلبات الـ9 المقدمة من الأعضاء ما يلي:

1. آمال عبد الحميد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.

2. ميرال الهريدي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

3. سحر صدقي خليفة و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.

4. سحر صدقي خليفة و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

5. مرفت آلكسان مطر و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

6. هالة أبوالسعد وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

7. مرفت آلكسان مطر و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

8. مجدي ملك و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

9. منى عمر و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.