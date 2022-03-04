عاجل.. رئيس النواب الروسي: الرئيس الأوكراني غادر البلاد وانتقل إلى بولندا

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.

فولدين: الرئيس الأوكراني الآن في بولندا

وأضاف فولودين عبر قناته في «تليجرام»: «غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا»، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع رئيس مجلس النواب الروسي: «زيلينسكي غادر أوكرانيا، وقال نواب البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف».

وأنهى رئيس مجلس النواب الروسي بالقول: «الآن هو في بولندا»، حسب قوله.

رئيس النواب الروسي يتتبع تحركات الرئيس الأوكراني

وكان رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سبق وأعلن في 26 فبراير الماضي، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة «لفوف».

جاء ذلك في الوقت الذي كان الرئيس الأوكراني ينشر فيديوهات على مواقع التواصل تشير لوجوده في العاصمة الأوكرانية كييف.