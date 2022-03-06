جولة مفاجئة لوزير الزراعة بـ«التعمير».. وتوجيه بالاهتمام بالتحول الرقمي

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمتابعة انتظام العمل فيها والانضباط وأداء الخدمات للجمهور، حيث وجّه بحل مشكلات المواطنين والاستجابة لهم والرد على استفساراتهم، والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم، وتوفير موظف استعلامات بكل طابق في الهيئة للمساعدة بإرشاد الجمهور المتعامل معها.

الاهتمام بمنظومة العقود

وشدد وزير الزراعة على أهمية الرقابة والحوكمة والدقة في متابعة الملفات، والاهتمام بمنظومة العقود وسرعة إنجازها بعد استيفاء إجراءاتها الصحيحة، والمراجعة من مجلس الدولة وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

كما وجّه «القصير» بالاهتمام بالتحول الرقمي، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلًا عليهم، لافتًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة وجولات أخرى مفاجئة، سيجريها لهيئة التعمير أو جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

حل مشكلات المواطنين مع هيئة التعمير

واطلع وزير الزراعة على بعض العقود والخدمات المقدمة للجمهور، واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المنتفعين الموجودين أمام مركز خدمة المواطنين بهيئة التعمير، ووجّه بسرعة التعامل معها وحلها.