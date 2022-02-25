وزير الزراعة يطلب رؤية المركز الدولي للأسماك حول تنمية الثروة السمكية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور «مونتيجومرى سايمس»، المدير التنفيذي بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له، اليوم.

دور المركز الدولي في تنمية الثروة السمكية في مصر

وخلال اللقاء، أكد «القصير»، على دور المركز الدولي في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة وطلب تقريرا عن إنجازات المركز وأعماله خلال السنوات الخمس الماضية والدور الذي قام به فى مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه وفقا لاتفاقية إنشائه.

‏وفي ذات السياق، الوزير وجه الوزير، مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية بتعميق التعاون بينهما وبين المركز الدولي للأسماك ‏بما يسهم في دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة على أن تعرض تقارير دورية بنتائج ذلك، وطلب وزير الزراعة من المركز الدولي للأسماك تقريرا عن نتائج التعاون بينه وبين المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية.