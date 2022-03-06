ضبط 3 أطنان دقيق مهرب وأغذية فاسدة في حملة مكبرة بأسيوط

شنت إدارة مباحث التموين بأسيوط، اليوم الأحد، حملة مكبرة برئاسة العميد حازم عاطف مدير الإدارة، والمقدم أحمد جميل، والرائد كيرلس ماجد، بدائرة مركزي أسيوط وأبوتيج، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مشروب النسكافيه المقلد والمغشوش لدى تاجر مواد غذائية، وكميات من الدقيق المدعم، بإجمالي 3 أطنان داخل مطحن ومخزن قبل إعادة نخله وبيعه فى السوق السوداء بقرية الزاوية.

كما تم خلال الحملة ضبط وتجميع طن و250 كيلوجرامًا من الأسمدة المدعمة داخل أحد المخازن، و200 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن ضبط معمل ألبان بدائرة مركز أسيوط يقوم بتجميع الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لإعادة دمجها في مكونات صناعة الجبنة «الموزاريلا».

إخطار مديرية الأمن

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المغشوشة، وضبط أطنان من الدقيق البلدى المدعم داخل مطحن قبل إعادة نخله وبيعه فى السوق السوداء، وكميات أخرى داخل مخزن لدى بعض التجار، بإجمالي 3 أطنان، وذلك في الحملة الأمنية المعدة لضبط السوق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة.

ضبط 200 كيلوجرام لحوم غير صالحة

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط 200 كيلوجرام لحوم غير صالحة ومعمل ألبان غير مرخص وبداخله كمية من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل دمجها في مكونات التصنيع منتج الجبنة الموزاريلا.

تحرير محضر بالمضبوطات

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي أسفرت عنها الحملة والتحفظ على المضبوطات، والمتهمين للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.