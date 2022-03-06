«التخطيط»: إقبال كبير من الفتيات والسيدات على مشروع رواد 2030 «فيديو»

كشفت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع «رواد 2030» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهداف المشروع، موضحة أنه أنُشئ تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف نشر ريادة الأعمال وتعليم الشباب كيفية خلق وظائف لأنفسهم عبر عقليتهم وابتكارهم أفكار خارج الصندوق.

وأضافت خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc: «عملنا من خلال محور تعليمي لتقليل فرص فشل الشركات الجديدة ولدينا 10 حاضنات توعية بالإضافة إلى حملات التوعية، كما نعمل على الـeco- system أي منظومة ريادة الأعمال في مصر، ونصدر إحصائيات ونبني شراكات كثيرة مع الناس حتى نتيح بيئة أكثر جذبا لرواد الأعمال».

تشجيع رؤى الشباب التي تخدم مصر 2030

وتابعت مدير مشروع «رواد 2030» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «نشجع ريادة الأعمال ورؤى الشباب التي تخدم رؤية مصر 2030، التي تتضمن خطة شاملة للقطاعات التي نحتاجها في تنمية الدولة المصرية».

وعن منتدى «هي تستطيع»، أكدت أنه يُعقد بشكل سنوي ويشهد إقبالًا كبيرًا من جانب الفتيات والسيدات: «في منتدى شباب العالم تعاونا سويا وأطلقنا برنامجا جديدا هو رائدات 2030 لمساعدة الفتيات والسيدات على تطوير أفكارهن وتحويلهن إلى تحقيق شركات حقيقية على الأرض، كما نساعد السيدات اللاتي لديهن أعمال على أرض على تطوير أدائهن والانتقال إلى مراحل متقدمة».

المشروع يستهدف كل الأعمار

وأكدت: «نستهدف جميع الأعمار من السيدات وتخريج 1000 سيدة في السنة الأولى، بعد حصولهن على كل التدريبات والمهارات الممكنة، يمكنهن من قيادة شركة بنجاح، والتعرف على حقوقهن وواجباتهن ليسهمن في خلق فرص العمل وتنويع الدخل».