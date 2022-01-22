«رواد 2030»: نعتمد على الأفكار خارج الصندوق بالمشروعات الناشئة

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن ريادة الأعمال هي تلك المشروعات القائمة على التكنولوجيا وبها نوع من الأنواع المبتكرة سواء المشروعات التي تخدم المجتمع أو توفر فرص عمل لأصحابها، «بتكون مشروعات متعملتش قبل كده وفيها تفكير خارج الصندوق».

خليل: نسعى لنشر فكر الأعمال الريادية بين الشباب

وأضافت «خليل»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروع ومنذ بدايته يعمل على 3 محاور، أولهما نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب وذلك لأن الحكومة أوقفت التوظيف فيها منذ فترة، كما ويهتم المشروع بعدم زيادة معدلات البطالة، لذا تم إطلاق الكثير من البرامج لتعليم الشباب كيفية صناعة مستقبل خاص بهم، وكذا الاهتمامات والاحتياجات لدى المواطنين.

وأوضحت أن المشروع يستهدف أي خريج من مختلف التخصصات، وهي متاحة لجميع الأعمار وكل التخصصات، لافتة إلى أن الوزارة أنشأت 9 حاضنات أعمال وعددا كبيرا من حاضنات الأعمال الموجودة في مصر، «حاضنة الأعمال بتقف جنب الشاب من أول ما يكون عنده فكرة لحد ما يقف على رجله، بنفس مفهوم الحضانة، وبنقدم الاستشارات القانونية وإزاي يأسس شركته وكيفية اختيار فريق عمله، وإزاي يعمل دراسة جدوى ويختبر فكرته في السوق ويشوف مدى نجاحها».

وأكدت أن المبادرة قامت بتخريج أول دفعة بـ15 مشروعا ناشئا وكل الشباب يعملون حاليا، ثم تم إطلاق دبلومة جديدة مع الجامعة الأمريكية وشهادة مهنية مع الجامعة الألمانية، «بنحاول في محور التعليم أننا نقدم كل ما هو جديد للشباب في مجال يقدر يساعدهم على تطوير نفسهم».

وأشارت إلى أن المشروع قد أطلق مبادرته والتي حملت اسم «المليون ريادي» من أجل تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات عبر مختلف الطرق، ولذا تم إطلاق عدد من الدورات التدريبية وماجيستير مهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، ويتم تنفيذه مع جامعة كامبريدج وكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.