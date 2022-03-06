محيي إسماعيل: المرأة لا تفرض نفسها عليّ.. والفن نمرة واحد في حياتي

أكد الفنان محيي إسماعيل، أنه يحب الفن ويعيش من أجله، مشيرا إلى أنه أول شيء في حياته، وعن سبب زواجه عرفيا وليس رسميا في وقت سابق، قال: «المرأة لا تفرض نفسها عليّ، ونحن في عصر المرأة المسترجلة حاليا، الزواج العرفي ليس خطأ، والفن نمرة واحد في حياتي، المرأة رقم اتنين».

محيي إسماعيل: الزواج العرفي شرعي

أضاف «إسماعيل»، في ماستر كلاس بعنوان «السيكودراما في السينما المصرية»، أقيم اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أداره الصحفي جمال عبدالناصر، أن الزواج العرفي شرعي، «ربما يكون لدي ظروف خاصة جعلتني أتزوج عرفيا، وهي أمور شخصية».

وعرض مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقام حاليا في محافظة الأقصر، فيلم تسجيلي لمدة 20 دقيقة عن تاريخ ومشوار الفنان محيي إسماعيل، يدور الفيديو عن أمجاده ومشواره في السينما والتليفزيون، منها الجوائز التي حاز عليها في إيطاليا وكندا، ومنها لقب رائد تمثيل السيكو دراما.

وشهد الفيديو عرض مشاهد من أفلامه مع الفنانة سعاد حسني، ومسلسله مع الفنان أحمد زكي، ومقابلات تليفزيونية، منها مقابلة مع الفنان سمير غانم، التي تحدث فيها عن عبقريته في التمثيل، ومن المقرر أن يقدم بعد قليل «ماستر كلاس»، أي محاضرة تمثيلية عن السيكو دراما.

آخر أعمال محيي إسماعيل

يذكر أن آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل فيلم «الكنز 2»، بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، عبدالعزيز مخيون، جميل برسوم، إخراج شريف عرفة.