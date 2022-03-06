الإفتاء توضح فضل صيام شهر شعبان: تطوع جائز دون التقيد بباقي أيام السنة

ازداد البحث عن فضل صيام شهر شعبان عبر محركات البحث العالمية، بالتزامن مع الربع الأول من الشهر، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان صادرعنها، أن الخميس الماضي الموافق الثالث من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب 1443 هجريا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان، قائلة: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

فضل صيام شهر شعبان

وتضمن تقرير سابق نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الرسمية، فضل صيام شهر شعبان، مؤكدة أن الصيام يُطلق على الإمساك، فقال الله تعالى «إني نذرت للرحمن صومًا»، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والصيام قسمان، صيام فرض، ويشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، وصيام تطوع ومنه صيام شعبان.

فضل شهر شعبان

كما أوضحت الافتاء أن فضل صيام شهر شعبان، يأتي ضمن فضل صوم التطوع وهو جائز شرعًا في جميع أوقات العام، ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي أيام العيدين، وأيام التشريق، وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم.

واختتمت الدار في حديثها حول فضل صيام شهر شعبان، بقولها: «يكون صوم السائل تطوعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا».