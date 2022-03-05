فضل ليلة النصف من شعبان.. يستحب صيام نهارها

فضل ليلة النصف من شعبان، يتصدر محركات البحث الإلكتروني، بالتزامن مع بداية الشهر، إذ يبحث المسلمون في شتى بقاع الأرض عن فضل تلك الليلة، مما جعلها على رأس الموضوعات التي تتصدر عمليات البحث اليومية، عبر «جوجل»، حيث يستعد المسلمون لليلة النصف من شعبان، والتي يكون للصيام فيها فضل عظيم، كونها من الليالي المباركة لدى المسلمين.

فضل ليلة النصف من شعبان

النصف من شعبان من المناسبات التي تتمتع بطابع خاص لدى المسلمين، ولها منزلة كبيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل ليلة النصف من شعبان: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية، فضل ليلة النصف من شعبان، والتي ورد في ذكر فضلها مجموعة كبير من الأحاديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!».

الاحتفال بالنصف من شعبان

يهتم المسلمون في شتى بقاع الأرض بمعرفة تاريخ وفضل ليلة النصف من شعبان، لما لها من طقوس دينية وشعبية، يحتفل فيها المسلمون بقيامها في المساجد، إذا دعت دار الافتاء المصرية، لإحياء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة على أنه أمر مشروع لا بدعة فيه ولا كراهة، وجاء في قيامها في المسجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم.