وضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بطابا في العيد القومي لجنوب سيناء

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن العيد القومي للمحافظة الذي يواكب ذكري عودة مدينة طابا لمصر في 19 مارس 1989، هو عيدا لكل المصريين، فهي آخر قطعة أرض جري تحريرها من شبه جزيرة سيناء، بعد معركة التحكيم الدولي في لاهاي، وأحقية مصر في العلامة 91.

افتتاح مشروعات تنموية وخدمية في العيد القومي للمحافظة

وأضاف «فوده»، في تصريحه اليوم، أن المحافظة كل عام تستعد لهذا الحدث الذي يكتسب صفة خاصة عن طريق افتتاح مشروعات تنموية وخدمية، بالإضافة إلي وضع حجر أساس مشروعات أخري، موضحا أن الافتتاحات تشمل كل المدن وليست في مدينة واحدة.

محطة تحلية مياه البحر

من ناحيتها، أوضحت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، لـ «الوطن»، أنه سيجري وضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر في مدينة طابا خلال الاحتفال برفع العلم المصري علي طابا.

وأشارت إلى أن المحطة الجديدة تقع علي مساحة 10 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 متر مكعب يومي، وتضم خزانات تكديس وأحواض وطلمبات ضخ، مؤكدة أن مدينة طابا بها محطة تحلية موجودة بالفعل بطاقة 5000 آلاف متر مكعب وبذلك تصبح الطاقة اليومية لمحطات المياه في طابا 10000 متر مكعب يوميا وهي تكفي احتياجات المدينة.

11 محطة تحلية بجنوب سيناء

وتابعت «عمر» أنه تم إنشاء 11 محطة تحلية مياه البحري بمحافظة جنوب سيناء بداية من مدينة رأس سدر وحتي طابا، وهي تنتج ما يقرب من 100 ألف متر مكعب يوميا، موضحة أن المحافظة لا تعاني أي أزمات في مياه الشرب بعد إنشاء هذه المحطات.

ولفتت إلى أن هناك محطات سوف يتم افتتاحها الفترة المقبلة، وبذلك تكون مدن المحافظة مزودة بالكامل بمحطات لتحلية مياه البحر، إذ أن مدينة سانت كاترين جري إنشاء محطة رفع وخزانات تكديس ليصبح طاقة المدينة اليومية 5000 متر مكعب يوميا وهي أعلي منطقة في مصر.