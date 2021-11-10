الإسكان تستعين بالخبرة السويدية في تحلية مياه البحر وإنشاء مشروعات النقل الذكي

اجتمع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم الأربعاء، مع هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات إنشاء المدن الذكية، والنقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، وتحلية مياه البحر.

الإسكان تتعاون مع الجانب السويدي

وقال نائب وزير الإسكان، إنه تم خلال الاجتماع، الاستماع للمقترحات والحلول التمويلية المُقدمة من الجانب السويدي، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين الجانبين، لدراسة تلك الحلول، وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التي تتولى تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن التابعة لها.

ربط المترو بالمونويل والقطار الكهربائي ومواقف النقل

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن التعاون يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة «BRT» لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي.