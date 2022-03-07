عاجل.. النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون الوكالة التجارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأعضاء

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء بحضور اللجان التى تناقش بعض مشروعات القوانين لإبداء ملاحظاتهم حولها، وقال خلال الجلسة العامة اليوم : الأمانة العامة بمجلس النواب ترسل جدول اللجان البرلمانية مع الجلسات ،وبالتالى مطالبة بعض الأعصاء بإرجاء مناقشة بعض القوانين لدراستها مرة أخرى فى اللجان المختصة أمر غير مقبول.

حنفي جبالي للحكومة: أنا متيقظ

وشهدت الجلسة مداعبة المستشار د. حنفي جبالي ،رئيس المجلس ،للحكومة وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة: "الحكومة لو مش متيقظة معايا انا متيقظ " وجاء ذلك بعد ان طالب رئيس البرلمان بالرد على احد النواب و عندما لم تتفاعل الحكومة مع نداء رئيس المجلس قال لهم ضاحكا "الحكومة لو مش متيقظة معايا انا متيقظ "، ويشارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و وزيرة التجارة و الصناعة نيفين جامع.