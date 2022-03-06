نجوم الفن أمام البرلمان بسبب الضرائب.. وأشرف زكي للنواب: جايين نشكي لكم

شهدت اجتماع لجنة الخطة والموازنة نقاشا واسعا خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب ايمن محسب، وذلك بحضور الفنانين سميرة أحمد ونجلاء بدر و بشرى وصبري فواز ولقاء سويدان واشرف عبد الباقي، إضافة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

في البداية أكد النائب ايمن محسب ان طلب الإحاطة يخص شريحة تسعد المصريين وهم الثروة الحقيقية والقوة الناعمة لمصر ، واضاف خلال كلمته انه لا يوجد مبرر لفرض ضريبة القيمة المضافة على الفنانين لان الفنان مقدم خدمة وليس متلقي للخدمة.

وقال الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين أمام اللجنة: " لم نأتي لنتهرب من حق بلدنا او البحث عن مصالح و لكن اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع ونحن لا نبخل على بلدنا ومستعدين ان نقدم كل شيئ من اجل بلدنا وجئنا كي نشكو لكم كنواب بصوت عالي عما نعاني منه".

ضريبة القيمة المضافة

وتابع اشرف ذكي قائلا: "ضريبة القيمة المضافة على الفنانين والممثلين حالة صارخة وعليها علامات استفهام لانه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة والقانون قال ان يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان او مقدم الخدمة فهل يعقل هذا سبق ان تم نقاش وعمل برتوكول

واضاف اشرف ذكي: ان فنانة قديرة مثل الفنانة سميرة احمد التي قدمت الكثير وشاركت في تكوين وجدان المصريين مطلوب منها ان تقدم كل شهر اقرار ضريبي سواء اشتغلت او لم تشتغل بالاضافة للبحث عن محاسب وتدفع تكلفته ووقعنا برتوكول منذ سنوات وكل مأموري الضرائب من ٢٠١٦ يرفضون التطبيق ويقولون انه لايعرف شيئ عن البرتوكول بل يقوم بتحصيل غرامات وعمل قضايا تهرب ضريبي واشار اشرف ذكي انه احيانا يتم استضافة الفنانين بالقنوات والبرامج وتكون بدون مقابل ولا يتلقى اموال الا من البرامج الترفيهية.

اعتراض على عقوبة الفنانين في حالة عدم الدفع

واوضح اشرف ذكي ان الضرائب تستند الى المادة ٢٨ تقول انك تدفع حتى لو الاستضافة مجانية ويقول محصل الضرائب لانك "بتلمع نفسك" سواء كانت الاستضافة مجانية او بمقابل ولذلك قررنا انه لن يشارك فنان في برامج مجانية حتى يتم حسم مشكلة تلك المادة

واعترض اشرف ذكي على ان تكون العقوبة على الفنانين في حالة عدم دفع متلقي الخدمة الضريبة مؤكدا انه تم التقدم بطلب لوزير المالية تتعلق بالمهن الحرة وهناك تقدم في المحادثات ولكن جئنا نستنجد بمجلس النواب.

رد ممثل الضرائب

ورد سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية بوزارة المالية، مؤكدا ان عبء القيمة المضافة يقع على المنتج، ولذلك تم إلزام المنتجين بدفعها عن الفنانين، ويتولى المنتج دفعها عن الفنانين، ولكن عبء تقديم الاقرار يقع على الفنان، وإذا تم التعاون والتسجيل يتم التعامل مع الشركة المنتجة، وذلك من خلال البرتوكول المعمول به.

واكد ممثل الضرائب انه مسئول عن حل مشاكل تنفيذ البرتوكول المتفق عليه، مشددا على أن التابعين للنقابات الفنية مكلفون بالتسجيل للمصلحة ويتعين عليهم تقديم بيان الضريبة عن الشهر الذي عمل به.

ورد اشرف ذكي انه صدر تعديل في القانون جعل الفنان ملزم بتقديم الاقرار الضريبي "سواء اشتغل او مشتغلش"، بحسب قوله.